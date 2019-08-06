Türkiye'nin milli uçan arabasından ilk kareler

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.
Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.
Sona yaklaşırken biraz süsleme zamanı da geldi.😉— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 5 Ağustos 2019
4 farklı alternatifden sizce hangisi olsun? Takip eden sıralı twitlerde beğendiğiniz tasarımı fav'layın.
Not: İniş takımlarının tasarımı değişti.
Türkiye'nin ilk Milli Uçan Araba prototipi.#CEZERİ ✈🚗🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Y1Ta9hl0jI
Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.
AA