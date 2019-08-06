Türkiye'nin milli uçan arabasından ilk kareler

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Sona yaklaşırken biraz süsleme zamanı da geldi.😉

4 farklı alternatifden sizce hangisi olsun? Takip eden sıralı twitlerde beğendiğiniz tasarımı fav'layın.

Not: İniş takımlarının tasarımı değişti.



Türkiye'nin ilk Milli Uçan Araba prototipi.#CEZERİ ✈🚗🇹🇷#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/Y1Ta9hl0jI