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  3. 06 Ağustos 2019 11:06

Türkiye'nin milli uçan arabasından ilk kareler

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk uçan arabasının prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Türkiye'nin milli uçan arabasından ilk kareler
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Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.

Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, "CEZERİ"nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.

AA

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