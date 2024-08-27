  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Türkiye'nin Oscar adayı filmleri belli oldu

Türkiye'nin Oscar adayı filmleri belli oldu

Türkiye'nin Oscar adayı filmleri belli oldu
Güncelleme:

Zeki Demirkubuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hayat' filmi, Türkiye'yi Oscar Ödülleri'nde temsil edecek eser olarak seçildi.

Zeki Demirkubuz’un yönettiği ’Hayat’ filmi, Oscar Ödülleri’nde Türkiye’nin adayı olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film Oscar’ adayı Zeki Demirkubuz’un yönetmenliğini yaptığı ‘Hayat’ adlı filmi oldu. Bakanlığımızca da desteklenen filmimize Oscar yolculuğunda başarılar dileriz”

FİLM HAKKINDA

Demirkubuz'un yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak yer alıyor.

Filmde, babasının zoruyla nişanlanmak zorunda kalan Hicran evden kaçar. Hicran'ın zaten onu istemediğini düşünen Rıza, bu durumu önceleri pek umursamasa da durum giderek zoruna gitmeye başlar ve Hicran'la yüzleşmeye karar verir. Sadece bir kere gördüğü nişanlısının peşinden İstanbul'a gidip uzun sürecek büyük bir arayışa başlar.

Filmin kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan, Osman Alkaş, Ozan Dağara, Doğu Demirkol, Kayhan Açıkgöz, Muttalip Müjdeci, Seyit Nizam Yılmaz, Berfun Başel, Hande Özen, Özlem Türkad ve Caner Cindoruk bulunuyor.

Etiketler oscar oscar ascar adayı film
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeye giren koyunlar sonu oldu: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı Bahçeye giren koyunlar sonu oldu: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı Türkiye'nin ''cinli köyü''nde cin ararken, ceset buldular Türkiye'nin ''cinli köyü''nde cin ararken, ceset buldular Kısa da olsa çalışmış annelere de EYT müjdesi Kısa da olsa çalışmış annelere de EYT müjdesi Son araştırmadan AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber: ''Erdoğan artık dokunulmaz değil'' Son araştırmadan AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber: ''Erdoğan artık dokunulmaz değil'' İzmir Kordon'da rezalet: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler İzmir Kordon'da rezalet: Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler Bir kadına şiddet vakası daha: Tartıştığı sevgilisini otomobilden indirip darbetti Bir kadına şiddet vakası daha: Tartıştığı sevgilisini otomobilden indirip darbetti İtalya'nın güzel voleybolcusu Türkiye'ye geliyor İtalya'nın güzel voleybolcusu Türkiye'ye geliyor Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu Selin Yeninci Emmy jürisine seçilen ilk Türk kadını oldu İstanbul'da kuvvetli yağış: İstiklal Caddesi göle döndü, tramvay yolunu su bastı İstanbul'da kuvvetli yağış: İstiklal Caddesi göle döndü, tramvay yolunu su bastı İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var
Motokurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı Motokurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama Malazgirt Zaferi programındaki komutanlar iddiasına yalanlama Şimşek görevi bırakırsa ne olur? Ünlü ekonomistten felaket senaryosu Şimşek görevi bırakırsa ne olur? Ünlü ekonomistten felaket senaryosu Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü Yıllar sonra ortaya çıkan skandal: Covid-19'a iktidar sansürü Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi Çok sayıda ilimizde sağanak yağış alarmı verildi İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü İzmir'de aile faciası: 3 çocuğunu öldürdü Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor Galatasaray'da büyük operasyon: 8 futbolcu ile yollar ayrılıyor Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulaması belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulaması belli oldu Okullarda adabımuaşeret dersini imamlar mı verecek ? Okullarda adabımuaşeret dersini imamlar mı verecek ? 145 çalışanını işten çıkaran firmaya 2 milyon TL ceza 145 çalışanını işten çıkaran firmaya 2 milyon TL ceza