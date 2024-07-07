  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Türksat 6A için son hazırlıklar yapılıyor

Türksat 6A için son hazırlıklar yapılıyor

Türksat 6A için son hazırlıklar yapılıyor
Güncelleme:

​​​​​​​Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılması için geri sayım sürüyor.

Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın Türkiye saatiyle 9 Temmuz 00.20'de başlayacak uzay yolculuğu öncesi son hazırlıklara odaklanıldı.

​​​​​​​Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, uydunun, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılması için geri sayım sürüyor. Türksat 6A'nın yolculuğu, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de başlayacak.

Tarihi an dolayısıyla Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde de "Fırlatma Töreni" gerçekleştirilecek. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılacak fırlatma, alandan canlı takip edilecek.

TÜRK UYDULARININ ULAŞTIĞI NÜFUS 5 MİLYARA ÇIKACAK

Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi niteliğindeki Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde göreve başlayacak. Yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak Türksat 6A, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş kapsama alanında ülkenin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Projede yer alan kurumların çalışmalarıyla uydunun yerli ve milli olarak üretilmesi sağlanmıştı. 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlanan uydu, yaklaşık 4,2 ton fırlatma kütlesine ve 8,4 kW gücünde faydalı yüke sahip bulunuyor. Türksat 6A, yörüngesindeki konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek.

Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak.​​​​​​​

Etiketler türksat uydu türksat 6a
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Termometreler sınırları zorladı: 41 dereceyi gören denize koştu Termometreler sınırları zorladı: 41 dereceyi gören denize koştu Bakan Şimşek açıkladı: Akaryakıtta vergi kaybını önlemek için yeni adım Bakan Şimşek açıkladı: Akaryakıtta vergi kaybını önlemek için yeni adım Apple'dan tüm kullanıcılara acil uyarı: 1,4 milyar Apple cihazı siber saldırı hedefi altında Apple'dan tüm kullanıcılara acil uyarı: 1,4 milyar Apple cihazı siber saldırı hedefi altında Dikkat! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceye hazır olun Dikkat! Yeni sıcak hava dalgası geliyor: 42 dereceye hazır olun Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde konuştu Bakan Fidan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde konuştu Yollarda yeni dönem! Akıllı ulaşım sistem kuruluyor: 3 büyükşehirde uygulanacak Yollarda yeni dönem! Akıllı ulaşım sistem kuruluyor: 3 büyükşehirde uygulanacak Cem Adrian'a konserde çirkin saldırı Cem Adrian'a konserde çirkin saldırı Acun Ilıcalı'dan Türkiye - Hollanda karılaşmasıyla ilgili yorum Acun Ilıcalı'dan Türkiye - Hollanda karılaşmasıyla ilgili yorum Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra... Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra... Kahramanmaraş'ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Ne ulaşım ne de kirlilik! İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Önlem alınmazsa sular altında kalacak Ne ulaşım ne de kirlilik! İzmir'i bekleyen büyük tehlike: Önlem alınmazsa sular altında kalacak