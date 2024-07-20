  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Türksat 6A uydusu geçici yörüngesine ulaştı

Türksat 6A uydusu geçici yörüngesine ulaştı

Türksat 6A uydusu geçici yörüngesine ulaştı
Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece Doğu yörüngesine ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece Doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A’nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece Doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz Ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız; Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler türksat 6a yörünge uydu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mide bulandıran “swinger” rezaletinde istenen ceza belli oldu Mide bulandıran “swinger” rezaletinde istenen ceza belli oldu Teröre bir şehit daha: Albay Irak'ta şehit düştü Teröre bir şehit daha: Albay Irak'ta şehit düştü Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar... İşte güncel hava durumu raporu Bir yanda yağmur, diğer yanda kavurucu sıcaklar... İşte güncel hava durumu raporu Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı Melis Sezen İtalya'daki yaz tatiliyle sosyal medyayı yakıp yıktı Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu Serel Yereli'nin mezarlık pozları tepki çekti Serel Yereli'nin mezarlık pozları tepki çekti TOGG satılıyor iddiası olay oldu: ''Bu TOGG'u BYD'ye satmak demektir'' TOGG satılıyor iddiası olay oldu: ''Bu TOGG'u BYD'ye satmak demektir'' Plaj sapığına meydan dayağı kamerada Plaj sapığına meydan dayağı kamerada Google artık Türkiye'de trafikteki radarları da gösterecek Google artık Türkiye'de trafikteki radarları da gösterecek Antalya'da suya yüzde 446 zam Antalya'da suya yüzde 446 zam
Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' İstanbul'da bir anne ve oğlunu hastanelik eden saldırı: Uyardılar diye dövdüler İstanbul'da bir anne ve oğlunu hastanelik eden saldırı: Uyardılar diye dövdüler Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Antalya'nın lüks otelinde skandal: Yatağını alıp restorana indi Eylem Tok'un oğluna cezaevinde saldırı Eylem Tok'un oğluna cezaevinde saldırı Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı Zeynep Bastık konser arasında soluğu denizde aldı Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı Tartıştığı eşini boğarak öldüren koca, cesedini torbayla bahçeye attı Emekli maaşındaki yeni tehlike: Önce kök maaş, şimdi de tek maaş Emekli maaşındaki yeni tehlike: Önce kök maaş, şimdi de tek maaş Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı Sosyal medya karıştı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş espriyi patlattı Bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı Bu pazar seçim olsa anketinin sonuçları açıklandı