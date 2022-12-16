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Twitter bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı

Twitter bazı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı
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Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'da bazı Amerikalı gazetecilerin hesapları askıya alındı.

Twitter veya Elon Musk tarafından askıya alma işlemine ilişkin açıklama yapılmadı. Hesapları askıya alınan gazeteciler arasında, CNN, New York Times ve Washington Post'tan da gazeteciler yer aldı.

Ayrıca son haftalarda Musk'ı eleştiren bazı gazetecilerin de hesaplarının askıya alındığı belirtildi.

Hesapları askıya alınan muhabirler arasında CNN'den Donie O'Sullivan, New York Times'tan Ryan Mac, Washington Post'tan Drew Harwell, Intercept'ten Micah Lee ve gazeteci Aaron Rupar var.

Twitter'da ifade özgürlüğünü savunun Elon Musk'ın bu hamlesi, Amerikan basınında tartışmalara yol açtı.

Etiketler twitter elon musk gazeteci amerikan basını
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