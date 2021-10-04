Twitter, Bitcoin ile 'bahşiş' özelliğini devreye aldı

Sosyal medya devi Twitter günler öncesinden duyurduğu bahşiş özelliğini kullanıma sundu.

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, Tips özelliğini uygulamaya aldı.

Kullanıcılar bundan sonra kripto para ile bağış sistemi üzerinden para kazanabilirken, severek takip ettikleri hesapları maddi olarak da destekleme imkanı bulacak.



Twitter Tips nasıl çalışıyor?

Tüm kullanıcılar, profil sayfalarındaki Takip Et düğmesinin yanında bir para ikonu görecek. Bu ikon, hesabın ödemeye açık olduğu anlamı taşıyacak. Simgeye dokunulduğunda ise hesabın etkinleştirdiği ödeme hizmetleri veya platformlarının bir listesi ile karşılaşacaksınız. Tercih ettiğiniz platform üzerinden bağışınızı gerçekleştirebileceksiniz.

Şu anda Twitter Tips için destek veren platformlar şu şekilde biliniyor:

Bandcamp

Cash App

Chipper

Patreon

Razorpay

Wealthsimple Cash

Venmo

GoFundMe

PicPay



Profilinizde Tips özelliğini aktif hale getirdiğinizde, artık Bitcoin adreslerinizi de ekleyebilirsiniz. İnsanlar adresinizi kopyalayabilir; sonrasında size doğrudan bir ödeme göndermek için seçtikleri bir Bitcoin cüzdanına yapıştırabilir.

Bahşişleri etkinleştirmek veya birine bahşiş göndermek için 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Aynı zamanda Twitter’ın bu konuda hazırladığı güvenlik politikasını da kabul etmeniz isteniyor.