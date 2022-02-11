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Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Çok sayıda Twitter kullanıcısı bir süreliğine Twitter'a erişim sağlayamadı. Twitter'dan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Twitter'a bir süreliğine erişim sağlanamadı. Bu nedenle "Twitter çöktü mü?" sorusu herkes tarafından araştırıldı. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim." uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?
Çok sayıda kullanıcı Twitter'a neden erişim sağlanamadığını merak ediyor. Problemle alakalı olarak Twitter'ın çöktüğü düşünüldü. Twitter'daki kısa süreli sorun dünya çapında yaşandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Söz konusu problemin masaüstü sürümde yaşandığı, Twitter uygulamasında sorun olmadığı görülürken, Twitter'daki erişim sorunuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Etiketler twitter çökme
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