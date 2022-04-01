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Twitter duyurdu: Kullanıcıların beklediği özellik geliyor

Twitter duyurdu: Kullanıcıların beklediği özellik geliyor

Twitter'dan yapılan açıklamada, "bir düzenleme düğmesi üzerinde çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kullanıcıların bir süredir talep ettiği düzenleme butonu sonunda Twitter'a geliyor. 

Twitter'dan yapılan açıklamada, "bir düzenleme düğmesi üzerinde çalışıyoruz" denildi. 

Twitter'ın ceo'su Jack Dorsey daha önce yaptığı bir açıklamada, gönderilen tweet’leri daha sonra düzenleyebilmek için bir süredir uğraştıklarını belirtmiş ve “İnsanlar bunu talep ediyor. Çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyor” demişti.

Etiketler twitter düzenleme
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