  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Twitter'a bir güncelleme daha geliyor

Twitter'a bir güncelleme daha geliyor

Twitter, kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimini değiştirme kararı aldı. Tam boy görsel özelliği test edilmeye başlandı.

Twitter ilk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından, ana sayfada fotoğraf gösterimini kırparak veriyor.

Kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimi artık değişiyor.

Kapalı bir kullanıcı ile testlere başlayan yeni özellik mobil uygulamada fotoğrafların tam boy gösterimini sağlayacak. Paylaşılan tek bir fotoğraf ise ve standart görüntü oranına uyuyorsa, ana sayfada kırpılmadan verilecek. Böylece kullanıcının tekrar fotoğrafa tıklamasına gerek kalmayacak.

Etiketler twitter güncelleme tam boy
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Danıştay ''Andımız'' için kararını verdi; artık okunmayacak!
Memurluk hayali kuranlar dikkat! Artık başvurular böyle yapılacak
Yalancı bahar kısa sürecek! Kış geri dönüyor...
Oğluyla tartışan 2 çocuğu öldürmüştü: İfadesi ortaya çıktı
TRT 1’in Gönül Dağı kararı herkesi şaşkına çevirdi
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi olay oldu
Belhanda’nın paylaştığı fotoğraftaki Fatih Terim ayrıntısı olay oldu
Deniz Çakır hakkındaki ''hakaret'' suçlamasına bu yanıtı verdi
MHP'den AK Parti'ye suç duyurusu
Rasim Öztekin’in eşinden ağlatan veda