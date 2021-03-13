Twitter'a bir güncelleme daha geliyor

Twitter, kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimini değiştirme kararı aldı. Tam boy görsel özelliği test edilmeye başlandı.

Twitter ilk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından, ana sayfada fotoğraf gösterimini kırparak veriyor.

Kullanıcının tam boy görmek için tıklamak zorunda olduğu fotoğraf gösterimi artık değişiyor.

Kapalı bir kullanıcı ile testlere başlayan yeni özellik mobil uygulamada fotoğrafların tam boy gösterimini sağlayacak. Paylaşılan tek bir fotoğraf ise ve standart görüntü oranına uyuyorsa, ana sayfada kırpılmadan verilecek. Böylece kullanıcının tekrar fotoğrafa tıklamasına gerek kalmayacak.