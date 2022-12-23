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Twitter'da 60 dakikalık video dönemi geliyor

Twitter'da 60 dakikalık video dönemi geliyor
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Twitter Blue kullanıcıları için yeni özellikler yayınlayan Twitter, video yükleme süresini 60 dakikaya çıkardı.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim'de tamamlanmıştı.

Şirketin yeni sahibi Musk, yenilenen Twitter Blue abonelik sistemi ile mavi tik başta olmak üzere bazı özellikleri ücretli olarak sunmaya başladı.

Yenilenen Twitter Blue hizmeti ile birlikte artık kullanıcılar, 60 dakikaya kadar video yükleyebilecek. En fazla 2 GB boyutundaki videolar kabul edilecek ve sadece web üzerinden bu özellik kullanılabilecek.

Twitter Blue kullanıcıları, bu düzenlemeden önce en fazla 10 dakikalık video paylaşabiliyor ve bu videolar en fazla 512 MB'lık bir alanı kaplayabiliyordu.

Korsan filmler artabilir
Bu değişiklik, Twitter'ın korsan filmler veya korsan görsel içeriklerle mücadele etmesini zorlaştıracak.

Çünkü kullanıcılar, 60 dakikalık uzunluk sayesinde herhangi bir filmin veya dizinin tüm bölümlerini ayrı ayrı Twitter'a yükleyebilir. Bu nedenle, Twitter'ın telif hakkını denetleyen ilgili sistemini zor günler bekliyor.

Etiketler twitter 60 dakika video
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