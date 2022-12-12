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  3. Elon Musk'tan Twitter'da o kuralı yıkacağını açıkladı

Twitter'da karakter sayısı limiti değişiyor

Twitter'da karakter sayısı limiti değişiyor
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Twitter'ın yeni patronu Elon Musk Twitter'daki karakter sayısı limitinin 4 bine çıkarılacağını açıkladı.

Twitter'ın yeni sahibi Tesla ve SpaceX'in de CEO'su Elon Musk, bir takipçisinin "Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4 bine çıkarmaya hazırlandığı doğru mu?" sorusuna "Evet" diye yanıt verdi. Musk, karakter sayısının ne zaman artacağına ilişkin ise bir açıklama yapmadı.

Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, karakter sayısını 2080'den 4 bine çıkarmaya hazırlanıyor.

Pazar günü bir Twitter kullanıcısı Musk'ı etiketleyerek, "Twitter'ın karakter sayısını 280'den 4 bine çıkarmaya hazırlandığı doğru mu?" diye sordu. Musk, "Evet" diye yanıt verdi.

Musk, kasım ayında da Twitter'ın karakter limitini yükseltmenin "yapılacaklar listesinde olduğunu" ifade etmişti. O dönem 4 binlik değil, bin karakterlik tweetlerin gündemde olabileceği konuşuluyordu.

Mashable sitesi, Musk'ın açıklamasının ardından karakter limiti daha da yükselirse Twitter'a hala bir "mikroblogging' sitesi denip denemeyeceğini sorguladı.

Musk, karakter limitinin ne zaman artırılabileceği ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Twitter platformunda yapılan paylaşımların karakter limiti orijinal olarak 140 idi. Bu limit, 2017'de 280 karaktere çıkarılmıştı.

 

Etiketler twitter paylaşım karakter sayısı limiti sayı limit tweet elon musk
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