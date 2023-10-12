  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Twitter'da ''savaş'' çıktı: Elon Musk yüzlerce X hesabını sildird,

Twitter'da ''savaş'' çıktı: Elon Musk yüzlerce X hesabını sildird,

Twitter'da ''savaş'' çıktı: Elon Musk yüzlerce X hesabını sildird,
Güncelleme:

Elon Musk'ın sahibi olduğu, sosyal medya platformu X, Filistin-İsrail savaşı sonrası "yalan haber" eleştirileri üzerine harekete geçerek yüzlerce hesabı sildi.

Sosyal medya platformu X, Hamas’la bağlantılı yüzlerce hesabı sildiğini açıkladı.

Şirketin bu adımı, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği kanlı baskın sonrası sosyal medyada yayılan dezenformasyon ve yalan haberlerle ilgili eleştirilerin ardından geldi. AB, Elon Musk’ın sahibi olduğu X’e dezenformasyonla mücadele için 24 saat süre vermiş ve birliğin internet kurallarına uyulmasını istemişti.

 X CEO’su Linda Yaccarino, şirketin platformdaki yanlış bilgilerin tespiti için hızla harekete geçtiğini, kamu güvenliği için önlemleri artırdıklarını söyledi. Şirketin, platformdaki bazı hesapların askıya alınması yönündeki çağrılara uyarak birçok hesabı kapattığı belirtildi.

AB, Facebook’un sahibi olan Meta şirketine de benzer bir uyarıda bulunmuştu. Birçok kişi, Hamas’ın İsrail’e saldırısı sonrası sosyal medyanın yalan haberle mücadelede başarısız olduğunu savunmuştu.

Etiketler twitter x platform hesap x hesabı twitter hesabı elon musk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lübnan'da Türk Bayrağı yakıldı
Ev kadınlarına emeklilik düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Saplantılı aşık lisede dehşet saçtı: 1 yaralı
Silivri'deki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama
AYM’den ek zam düzenlemesine iptal
İsrail: ''Hamas 1 Türk vatandaşını öldürdü''
Hobi olarak başlamıştı ama... Gören hormonlu sansa da altında ata tohumu var
Altın da Dolar ve Euro ile birlikte yükselişe geçti
İstanbul'da yine motosikletli silahlı saldırı
İstanbul'da bu ilçelerde bugün elektrik verilemeyecek