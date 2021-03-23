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  3. Twitter'da yeni kısıtlamalar geliyor

Twitter'da yeni kısıtlamalar geliyor

Twitter düzenlediği anketle siyasilerin normal kullanıcılarla aynı koşullara tabi olup olmayacağını belirlemek istiyor.

Hükumet yetkilileri hesaplarına geçtiğimiz günlerde ‘devlet görevlisi’ etiketi getiren Twitter, yeni düzenlemeler için bir anket yayımladı.

Ankette “Dünya liderlerinin halka açık sohbetlere nasıl katılacağına dair politikamızı belirlemek adına görüşlerinizi almak istiyoruz” diyen sosyal medya platformu, kullanıcıların görüşlerine göre gelecekteki politikaların şekilleneceğini belirtiyor.

Yanlış bir iddiayı ortaya atan siyasetçi ile ilgili Twitter’ın nasıl bir yaptırım uygulaması gerektiği de yine kullanıcılara soruluyor.

 Twitter, özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump’tan sonra yanlış bilgiyle mücadeleye hız vermiş ve doğruluk kontrolü platformalarıyla işbirliğine gitmişti. 

Etiketler twitter kısıtlama siyasiler
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