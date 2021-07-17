Twitter'dan bomba özellik geliyor

Sosyal medya devi Twitter, perşembe günü yaptığı açıklamada, Twitter’ın artık sesli Tweet’ler için altyazı desteğini getirdiğini açıkladı.

Şirket, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Twitter’ın artık sesli Tweet’ler için altyazı desteğini getirdiğini duyurdu. Twitter ilk olarak Haziran 2020‘de sesli Tweet özelliğini başlatmıştı. Ancak o zamanlar bazı kullanıcılar tarafından altyazılar olmadığı için çok fazla eleştirildi.

SESLİ TWEET ALTYAZILARI YALNIZCA İOS'TA KULLANILABİLİYOR

Sesli bir Tweet paylaştığınızda eğer iOS kullanıyorsanız altyazıları görebilirsiniz. Şimdilik kısıtlı sayıda dil destekleniyor. Sesli Tweet’lerde desteklenen diller şu şekilde; İngilizce, Japonca, İspanyolca, Portekizce, Türkçe, Arapça, Hintçe, Fransızca, Endonezyaca, Korece ve İtalyanca. Sesli Tweet‘lerde altyazı desteklenen dillerde otomatik olarak oluşturulacak. Sesli Tweet’teki altyazıları görmek için Tweet penceresinin sağ üst köşesindeki CC simgesine tıklayabilir veya dokunabilirsiniz. Altyazılar yalnızca güncellemeden sonra atılan Sesli Tweet’lerde görünür.

Sesli Tweet’ler özelliği başlatıldığında, Twitter’da erişilebilirlik için özel bir ekip olmadığı ortaya çıktı. Bunun yerine, çalışanların erişilebilirlik özelliklerini eklemesi için gönüllü olmaları gerekiyordu. Twitter bu durumu çözerek, Eylül ayından erişilebilirliğe odaklanmak için ekipler oluşturduğunu duyurdu.

Twitter‘ın küresel erişilebilirlik başkanı Gurpreet Kaur yaptığı açıklamada, “Twitter’ı herkese erişilebilir kılmak için devam eden çalışmalarımızın bir parçası olarak iOS’a sesli Tweet’ler için otomatik altyazılar sunuyoruz. Hâlâ erken olmasına ve ilk başta mükemmel olmayacağını bilsek de, hizmetimiz genelinde erişilebilirliği genişletmek ve güçlendirmek için attığımız birçok adımdan biri ve gerçekten kapsayıcı bir hizmet oluşturma yolculuğumuza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.