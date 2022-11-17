Twitter'dan kaçan alternatifi Hindistan'da buldu!

Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'dan ayrılma akımı tüm hızıyla devam ederken, son dönemin en çok rağbet gören uygulamalarından biri ise, Hindistan yapımı 'Koo' oldu.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, uygulanması beklenen değişikliklerden memnun olmayan sosyal medya kullanıcılarını çeşitli alternatiflerine yönlendirdi.

Bunlardan en çok öne çıkanı ise, Hindistan merkezli 'Koo' oldu. 2020'de piyasaya sürülen uygulama, Twitter'dan sonra en büyük ikinci sosyal medya uygulaması haline geldi.

İndirme sayısı 50 milyona ulaşan Koo'nun logosunda da Twitter'la benzer bir şekilde kuş var. Ancak Koo'nun kuşu sarı. Öte yandan Koo, kullanıcıların en az 10 dilde iletişim kurmasına izin vermesiyle de öne çıkıyor.

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Koo'nun kurucuları, uygulamanın Twitter, Gettr, Truth Social, Mastodon ve Parler gibi diğer küresel devlerle rekabet eden tek sosyal medya ağı olduğunu söyledi. Öte yandan, Koo'nun daha fazla dil ekleyeceği ve yeni ülkelere genişleyerek kitlesini artırmaya istekli olduğu belirtildi.

Koo'nun CEO'su ve kurucu ortağı Aprameya Radhakrishna, uygulamayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Lansmandan bu yana kullanıcılarımız bize inanıyorlardı. Bize sadece bölgesel dillerde dijital ifadeyi büyütme ve yönlendirme fırsatı vermekle kalmadılar, aynı zamanda platformda anlamlı konuşmalar yaparak bizimle büyüdüler. Bu, sıradan vatandaşın gerçekten güçlenmesi anlamına geliyor. Ürünümüze kullanıcı öncelikli bir ilk zihniyetle yatırım yapmaya devam edeceğiz ve Hindistan ve dünyadaki kullanıcılar için dijital bağımsızlığı daha da artıracağız. Yakın zamana kadar birçok ülkede bulunduk, ancak şimdi daha büyük bir küresel kitleyi platformumuza davet etmekten ve daha sürükleyici bir deneyimin tadını çıkarmaktan mutluluk duyuyoruz."

Mavi yerine sarı tik

Bir diğer kurucu ortak Mayank Bidawatka da, uygulamayla ilgili olarak "Küresel olarak mikroblog ortamında meydana gelen değişiklikler göz önüne alındığında, kanatlarımızı temel hakların yargılandığı ülkelere çırpmak istiyoruz. İnternetteki bu tür temel araçların bir bedeli olmaması gerektiğine gerektiğine inanıyoruz. Koo her zaman her vatandaş için basit bir kendini doğrulama aracı olan Sarı Tik uygulamasını uyguladı ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Daha büyük bir küresel kitleyi Hint yapımı bu ürüne gururla davet etmekten ötürü çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.