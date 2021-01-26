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  3. 26 Ocak 2021 17:10

Twitter'dan sürpriz hamle; Revue'yi satın aldı

Twitter Revue haber bülteninin satın alındığını duyurdu. Twitter açıklamasında göre ücretli haber bültenleri aracılığıyla "kalıcı bir teşvik modeli" oluşturulduğu ve izleyiciye dayalı para kazanma desteğinin genişletileceği sözü verildi.

Twitter'dan sürpriz hamle; Revue'yi satın aldı
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Twitter Inc. Salı günü yaptığı açıklamada. kullanıcılarının kendi haber bültenlerini hazırlayıp yayınlamalarına yönelik hizmet sağlayan Revue'yü satın aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Revue, insanların ilgi alanlarından haberdar olmalarına yardımcı olma çalışmalarımızı hızlandıracak" denildi. 

 Açıklamada, kullanıcıların Revue üzerinden, web sitesinde, Twitter'da ya da başka bir yerde  oluşturduklarıyla, her türden yazarın hedef kitlesinden para kazanmanın yolunun sunulacağı da belirtildi.

Twitter açıklamasında, ücretli haber bültenleri aracılığıyla "kalıcı bir teşvik modeli" oluşturulduğu da eklendi ve izleyiciye dayalı para kazanma desteğinin genişletileceği sözü verildi. 

twitter , revue
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