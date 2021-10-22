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Twitter'dan Whatsapp'a rakip olabilecek proje

Twitter'dan Whatsapp'a rakip olabilecek proje

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Twitter, Britanya’nın popüler mesajlaşma uygulaması Sphere’i bünyesine kattı.

Twitter, 2021 yılında ürün ve hizmet gamını genişletme faaliyetlerine hız verdi. 

Şirket, Britanya’da popüler grup sohbet uygulamalarından bir tanesi olan Sphere’i satın aldı. Taraflardan ikisi de satın almanın Twitter’a ne kadar mal olduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

 Arkasında 20 kişilik bir ekibin bulunduğu uygulamanın gelecek vadettiği biliniyor.

WHATSAPP'IN RAKİBİ OLABİLİR

Kullanıcıların gruplar kurarak iletişim kurmalarına imkan tanıyan yazılım gelecekte Twitter’ı WhatsApp’ın rakibi haline getirebilecek bir potansiyele de sahip.

Ancak tamamı Twitter bünyesinde çalışmaya devam edecek geliştirici ekibin öncelikli olarak Twitter’ın DM deneyimini iyileştirmeye odaklanması bekleniyor.

Etiketler Sphere whatsapp sosyal medya anlık mesajlaşma
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