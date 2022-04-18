Twitter'ın merakla beklenen özelliğinden ilk görüntüler

Sosyal medya platformu Twitter'ın merakla beklenen düzenleme özelliğinden ilk görüntüler geldi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, düzenleme tuşu üzerine çalışıyor.

Elon Musk'ın bir Twitter anketinde takipçilerine söz konusu özelliği isteyip istemediklerini sorması üzerine gündeme gelen konu ile ilgili Twitter’dan açıklama yapıldı.

Twitter, kullanıcıların tweet'leri gönderildikten sonra değiştirmelerine izin verecek bir düzenleme tuşu üzerinde çalıştığını doğruladı.

Uzun süredir kullanıcılar tarafından istenen özelliğin önümüzdeki aylarda test edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

Twitter'ın beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar özelliğin arayüze geldiğini gördü. Ancak bu sadece tasarım aşamasında yapılan bir geliştirme. Özelliğin halen beta sürümünde bile işlevsel olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya şirketinin iletişim ekibi yapılan açıklamada, "Artık herkes soruyor. Evet, geçen yıldan beri bir düzenleme özelliği üzerinde çalışıyoruz” denirken, Elon Musk’a atıfta bulunularak, "Hayır, fikri bir anketten almadık" ifadeleri kullanılmıştı.

Twitter, “Neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ve neyin mümkün olduğunu öğrenmek için önümüzdeki aylarda @TwitterBlue Labs bünyesinde testlere başlıyoruz" demişti.

Platformun abonelik hizmeti olan Twitter Blue kullanıcılarının ise düzenleme özelliğine diğer kullanıcılardan daha erken erişebileceği aktarıldı.

Bir düzenleme işlevi altında, kullanıcılar bir tweet'teki yazım hatalarını, daha önce almış oldukları yanıtları, retweetleri veya beğenileri kaybetmeden düzeltebilecekler.

Şirketin tüketici ürünleri başkan yardımcısı Jay Sullivan, yaptığı açıklamada ise "uzun yıllardır en çok talep edilen Twitter özelliği" olduğunu söylerken, özelliği "güvenli bir şekilde" nasıl oluşturacakları üzerine araştırma yaptıklarının altını çizdi.