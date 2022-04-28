Ücretsiz Hosting Neden Bir Hatadır?

Ücretsiz veya ucuz bir web hosting seçimi büyük bir finansal fayda gibi görünmektedir, ancak bu tasarruflar, düşük teknik destek maliyetleri ve bir dizi özelliğin yokluğu anlamına gelmektedir.

Ücretsiz veya ucuz bir web hosting seçimi büyük bir finansal fayda gibi görünmektedir, ancak bu tasarruflar, düşük teknik destek maliyetleri ve bir dizi özelliğin yokluğu anlamına gelmektedir.

Ayrıca ücretsiz hosting, barındırılan projelere ciddi gereksinimler ve kısıtlamalar uygulamaya koyar. Örneğin, çoğu sağlayıcı ücretsiz bir sunucuda kartvizitlerin, çevrimiçi mağazaların, çevrimiçi alışverişlerin veya dosya arşivlerinin oluşturulmasını engeller. Ve kısıtlamalara tabi olmasınız bile, gelecekte bu kısıt listesinin genişletilmeyeceğinin ve sitenizin kuralları ihlal ettiği için engellenmeyeceğinin bir garantisi yoktur. Ancak, ücretsiz hosting kullanırken karşılaşabileceğiniz sorunların hepsi bunlarla sınırlı değildir. İşte bu duruma birkaç tane daha örnek:

Saklı Ödemeler. Ücretsiz web hosting kullanmak her zaman para harcamanıza gerek olmadığı anlamına gelmemektedir. İlk bakışta ücretsiz olan bir hizmette, gelecekte ödenmesi gereken gizli ücretler olma riski her zaman vardır. Birçok sağlayıcı için, ücretsiz periyodun zaman sınırı vardır. Bu nedenle, ücretsi süre geçtikten sonra hizmetler için ödeme yapmanız veya projeniz için yeni bir sunucu bulmanız gerekmektedir. Başka bir seçenek ise, kaynakların ücretsiz kullanımıyla sınırlı işlevsellik elde edersiniz. Bu ancak bir süre sonra netleşebilir. Çoğu zaman, ücretsiz hosting sağlanan kaynak sayısında ciddi kısıtlamaları mevcuttur. Bu nedenle, ücretsiz planınıza dahil olmayan tüm kaynaklar için ödeme yapmanız gerekecektir. Bir site için kullanılabilir bellek miktarında da sınırlamalar vardır ve genellikle bant genişliği sorunları da mevcuttur. Böylece, işlevselliği ve kaynakları yalnızca ek bir ödeme yardımı ile genişletebilirsiniz. Ücretsiz bir sağlayıcıdan ayrılmak o kadar da kolay değildir, çünkü büyük olasılıkla sözleşmede yerine getirilmesi gereken birtakım kısıtlamalar ve koşullar olacaktır.

Sitenin transfer edilememesi. Ücretsiz hostingin ciddi bir dezavantajı da web sitesinin transferinde bir kısıtlamaya sahip olmasıdır. Bu, proje sahibinin sitesini bağımsız olarak yönetemeyeceği anlamına gelir. Bu nedenle kaynağın satılması, üçüncü kişilere devredilmesi, başka sitelerde içerik yayınlanması vb. işlemlere izin verilmeyecektir. Bu, bir portföy web sitesi oluşturmak isteyen tasarımcılar, sanatçılar ve fotoğrafçılar tarafından dikkate alınmalıdır. Genellikle ücretsiz hosting web sitesi içinde yayınlanan içeriğin hakları, sağlayıcıya aktarılır. Projeyi başka bir sunucuya aktarmak mümkün olmayacağından veya ek maliyetler gerektireceğinden, bir sanatçıya ileride bir takım ek zorluklar getirecektir. Bu tür beklenmedik harcamalar bütçeyi ciddi şekilde sarsabilmektedir.

Güvenilirlik sorunları. Bir kural olarak, ücretsiz web hosting, kendi hizmetlerini tanıtmak için büyük yatırımlar yapan genç şirketler tarafından sağlanır. Çoğu durumda, ücretsiz paket planları veya hizmetlerin yardımıyla yeni müşteriler çekilir. Ancak, ücretsiz hosting tarafından sunulan tüm ek özellikler, kullanıcıya oldukça pahalıya mal olacaktır. Ancak asıl sorun bu değildir. Bir siteyi gelişmekte olan bir şirketin sunucularında barındırmak, genellikle güvenilmez olmaktadır. Sağlayıcının rekabete dayanmama ve piyasadan ayrılma riskleri her zaman vardır ve projenizi ve dolayısıyla barındırılan tüm içeriği kaybedebilirsiniz. Bu durum, ücretsiz sağlayıcıların sitenin yedeklerini almaması nedeniyle daha da kötüleşir, bu nedenle kaynağı geri yükleyemezsiniz.

Sunucu yönetimine erişimin olmaması. Ucuz bir çözüm kullanırsanız, sunucuya erişemeyeceksiniz veya bu erişim sınırlı olacaktır. Bu, çeşitli talihsiz sonuçlara neden olabilir. Örneğin, gerekirse sitenizi ölçeklendiremezsiniz. Ayrıca çoğu sağlayıcı, sunucularının iyi performansını garanti edemez, bu da çok sayıda ziyaretçi almanıza izin vermemek anlamına gelir. Projenizin geliştirilmesinin ilk aşamasında bu çok önemli olmayacak ancak müşteri akışı arttıkça kendi başınıza çözemeyeceğiniz sorunlarla kesinlikle karşılaşacaksınız.

Sınırlı web sitesi tasarımı. Pek çok ucuz hosting sağlayıcısı, kullanıcının işlevsellik ve tasarım seçeneklerini sınırlamaktadır. Bu nedenle temel çözümlerden yetinmemiz gerekecektir. Bu, örneğin herhangi bir hobi kaynağı oluştururken kritik olmayacaktır, ancak bir çevrimiçi mağazayı veya iş kartı sitesini olumsuz etkileyebilir. Elbette, projede küçük değişiklikler yapabilirsiniz, ancak bunlar sınırlı olacaktır. Sonuç olarak, site modası geçmiş ve profesyonellikten uzak görünecek ve bu da potansiyel müşterileri kaybetme riski demektir. Ücretsiz hostinglerle ilgili bir diğer sorun da alan adı seçememektir. Büyük olasılıkla, size bir alt alan adı sunulacaktır ve seçenekler listesinin tüm gereksinimlerinizi karşılaması pek mümkün değildir. Birçok iş projesi için, projenin temel özelliklerinin çoğunu sağlayacak çeşitli eklentilerin kullanılması kritik önem taşır. Ancak, ücretsiz hostingi seçerseniz, projeyi işlevsel olarak tamamlamanız pek olası değildir. Yani, kullanıcılara posta gönderemeyecek veya online satış için bir modül kuramayacaksınız. Ayrıca sitenin, devre dışı bırakılamayan zorunlu reklamlara ev sahipliği yapma riski de vardır.

SEO promosyonu ile ilgili sorunlar. Ücretsiz web hostingin, tanıtımlar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğundan daha önce bahsetmiştik. Böyle bir sunucudaki bir site çok yavaş yüklenir, bu da kapalı kalma süresini ve hata sayısını artırır. Sonuç olarak yeterli sayıda kullanıcıyı projenize çekemeyecek ve kar elde edemeyeceksiniz. Arama motoru optimizasyonuna yatırım yapmak istiyorsanız, iyi (ve ücretli) hosting olmadan yapamayacağınızı anlamalısınız. Aksi takdirde, projeye erişiminizi kaybetme riskleri vardır, bu da kaynağın arama motorlarındaki sıralaması için bir takım olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bir hosting sağlayıcısının profesyonel hizmet paketini kullanarak, web sitesi tanıtımı için gerekli tüm koşulları oluşturabilir ve kaynakları istediğiniz zaman ölçeklendirebilirsiniz.