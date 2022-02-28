Ukrayna'da Google Maps yasaklandı

Google, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Google Maps uygulamasını askıya aldığını duyurdu.

Haber sitesi Vice News'e göre, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana, askeri birlikler ve sivillerin hareketlerinin "Google Maps" uygulamasından takip edildiğine dair şikayetler oldu.

Bunun üzerine Google, Ukrayna'da canlı trafik verisi ve mağaza ile restoran gibi yerlerin yoğunluğu hakkında canlı olarak sağladığı verileri tüm dünyada geçici olarak durdurdu.

Google, bunun halkın güvenliği için yapıldığını belirtti.

AA