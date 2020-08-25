Üniversite öğrencilerinden muhteşem buluş! İnsansız su altı aracı

Kocaeli’de bir araya gelen 12 üniversite öğrencisi, tasarladıkları insansız su altı aracını geliştirerek su altı arama kurtarma ve savunma sanayisinde kullanılmasını hedefliyor.

Kocaeli'de mekatronik mühendisliği bölümünde eğitim gören üniversite öğrencileri insansız su altı aracı tasarladı. 1 yıl önce bir araya gelen 12 öğrenci, aracın tasarımı için çalışmalara başladı.

Yaklaşık 1 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından öğrenciler su altında uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen aracı 22 günde tasarladı. Öğrenciler tasarladıkları aracı su altında test ettiler. Tüm testleri başarı ile geçen araç ile TEKNOFEST'te yarışmayı hedefleyen öğrenciler, ilerleyen süreçte tasarladıkları insansız su altı aracını geliştirerek su altı arama ve kurtarma, savunma sanayisinde kullanılmasını hedefliyor. Tasarladıkları aracın yaklaşık 15 bin TL'ye mal olduğunu söyleyen öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle araçlarını yaptıklarını söyledi.



“Çalışmalarımızı 22 günde tamamladık”

Yaptıkları araç hakkında bilgiler veren üniversite öğrencisi Yasin Torun, “Bu sene hem su altı aracımız hem de model uydumuz ile TEKNOFEST'e katılacağız. Bugün tasarladığımız su altı aracının ikinci testini yapıyoruz. İlk testimizi başarı ile gerçekleştirdik. Aracımız 12 kişilik bir ekip ile yapıldı. Mekatronik öğrencileri tarafından tasarlandı. Araç yaklaşık 15 bin TL'ye mal oldu. Aracın özelliklerinden en önemlisi sızdırmazlığı. Biz de onu ilk denememizde başardık. Araç arma kurtarma, gemi arama ve savunma sanayisinde kullanılacak şekilde tasarlandı. Ön tarafına 1 hafta içerisinde eklenecek bir robot kol olacak. Bu kol ile cihaz hem nesneleri tanıyabilecek hem de mekatronik ve otonom olarak sağlam bir araç olacak. Bu aracın 1 sene süren bir tasarım aşaması oldu ve araç 22 günde üretildi. Bütün Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık ve yazılımından bütün tasarımına tüm çalışmalarımızı 22 günde tamamladık” dedi.

“Takımımızın olan bir şirket ile aracımızı ileride geliştireceğiz”

Aracı ileriki süreçte geliştirerek bir teknoloji şirketi kurmayı hedeflediklerini belirten Torun, “Şu anda TEKNOFEST'in su altı sistemleri yarışmasına katılacağız. Yarışmanın raporlama kısmında birçok takım arasından ilk 31'e girdik. Biz de aracımızı tamamlayıp yarışmaya katılacağız. Bu tabi ki bir başlangıç. Takımımızın olan bir şirket ile aracımızı ileride geliştireceğiz. Bu bizim bir başlangıcımız. Bunu ileriye doğru götüreceğiz” diye konuştu.