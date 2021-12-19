Ünlü CEO'dan olay yaratan Bitcoin tahmini

Circle'ın CEO'su ve kurucusu ve Brightcove yönetim kurulu başkanı Jeremy Allaire, kripto paralarla ilgili açıklama yaptı.

Kripto paralar rekora uzak seyretse de, yeni gelişmeler de yaşanıyor. Bitcoin 47 bin 632 Dolar seviyesinde rekordan çok uzak noktada ilerlerken, Ethereum 1 ay önceki 4 bin 878 dolar seviyesinden yaklaşık bin dolar geride 3.984,88 dolarla ikinci sırada.

BNB 538 dolarda üçüncü sırada ve dördüncü sıradaki Tether 0,998116 dolardan işlem görüyor. Hemen ardından beşinci sıraya yerleşen Solana 186,80 dolar seviyesinden işlem görürken, en çok merak edilenlerden Cardano 1,29 ve XRP 0,83 dolar seviyesinde yer alıyor.

GAMESTOP DESTEĞİ GELİYOR

Şu anda Dogecoin 0,173030 dolar seviyesinde, Shiba ise 0,00003170 dolardan seyrediyor. Ancak her iki Kripto Para birimi için de yatırımcılarını sevindirecek Haber geldi.

Yapılan açıklamaya göre; SHIB, MANA ve DOGE için GameStop desteği geliyor. Bitcoin, DOGE ve bazı kripto para birimleri ödeme yapmak için kullanılabilecek.

Yakın zamanlı tweet ile Flexa, SHIB entegrasyonunu duyurmuştu. Flexa'nın resmî olarak kabul edildiği her yerde artık SHIB yatırımcıları ödeme yapabilecek.



ÜNLÜ CEO'DAN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Circle'ın CEO'su ve kurucusu ve Brightcove yönetim kurulu başkanı Jeremy Allaire, tutarlı bir Bitcoin (BTC) tahmini yapmanın pek mümkün olmadığını açıkladı.

Öte yandan dailyhodl.com'un haberine göre Allaire ayrıca, dünyanın önde gelen sabit paraların, web 3.0 olarak da bilinen merkezi olmayan internetin “kritik bir yapı taşı” olacağını söylüyor.

Diğer yandan Circle başkanına göre, merkezi olmayan bir internet, ABD dolarının çevrimiçi hakimiyet kurması için bir fırsat sunuyor.

Circle CEO’su, en son CNBC röportajında, Bitcoin fiyatı “31 Aralık’tan önce 100.000 dolara ulaşabilir mi?” sorusunu, olasılığın düşük olduğunu söyleyerek cevap vermişti.

MERKEZ BANKASI UYARMIŞTI

İngiltere Merkez Bankası, Bitcoin için uyarı niteliğinde bir açıklama yapmıştı ve kripto yatırımcılarını endişelendiren açıklamaya göre Bitcoin "değersiz" olabilir. Banka, dijital para birimine yatırım yapan kişilerin her şeyi kaybetmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sir Jon Cunliffe, özellikle pandemide popülerliği hızla artan Bitcoin'e ilişkin değerlendirmesinde 'Fiyatları hayli değişebiliyor ve teorik ya da pratik olarak değeri sıfıra düşebilir' ifadesinde bulunmuştu.