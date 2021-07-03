Ünlü yayınevine siber saldırı
Instagram hesabı çalınan Alfa Yayınları bir açıklama yaparak olayla ilgili yasal sürecin başlatılacağını duyurdu.
Alfa Yayınlarının Instagram hesabı çalındı. Konuyla ilgili bir açıklama yayımlayan Alfa Yayınları yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.
Alfa Yayınlarından yapılan açıklama şu şekilde:
"Sevgili Okurlarımız,
Alfa Yayınları Instagram hesabımız çalınmıştır. Yayınlanan içerikleri, gelen mesajları ve bildirimleri lütfen dikkate almayınız.
Yasal süreç başlatılmıştır."
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