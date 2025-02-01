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Uzayda mahsur kalan astronot tarihe geçti

Uzayda mahsur kalan astronot tarihe geçti
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan ABD'li astronot Suni Williams, 62 saat 6 dakika ile uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Williams, astronot Peggy Whitson'a ait olan 60 saat 21 dakikalık uzay yürüyüşü rekorunu geride bıraktı.

Uzun zamandır uzayda mahsur kalan Williams ve meslektaşı Butch Wilmore, istasyon donanımını korumak ve Destiny laboratuvarı ile Quest hava kilidinden analiz için yüzey malzemesi örnekleri toplamak amacıyla 5 saat 26 dakikalık uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Bunun ardından toplam uzay yürüyüş süresi 62 saat 6 dakikaya çıkan Williams, uzayda en uzun süre yürüyüş yapan kadın astronot ünvanına sahip oldu.

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DHA

Etiketler abd Suni Williams Uluslararası Uzay İstasyonu astronot
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