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Uzay'da şaşırtan keşif: Uzayın ''pamuk şekeri'' bulundu

Uzay'da şaşırtan keşif: Uzayın ''pamuk şekeri'' bulundu
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Uzay'da Jüpiter'den daha büyük boyutta ama "pamuk şeker kadar kabarık ve hafif" olduğu tespit edilen bir ötegezegen bulundu.

Nature Astronomy'de yayımlanan bilgilere göre araştırmacılar, 2023'te ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından keşfi duyurulan "WASP-193b" ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde etti.

"WASP-193b" ötegezegeninin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, "pamuk şeker" kadar kabarık ve hafif yapıya sahip olduğunu belirledi.

 Araştırmacılar, ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." dedi.

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayırlara geçti.

 

Etiketler ötegezegen uzay keşif bilim insanları
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