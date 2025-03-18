Uzayda tarihi yolculuk başladı: Mahsur kalan astronotlar geri dönüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 9 aydır mahsur kalan NASA astronotları SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla dünyaya doğru yola çıktı.

Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları 59 yaşındaki Suni Williams ve 62 yaşındaki Butch Wilmore'un dünyaya dönüş yolculuğu başladı. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'ten yapılan açıklamada, astronotları taşıyan Dragon uzay aracının Türkiye saati ile 08.05'te uzay istasyonundan ayrılarak dünyaya doğru yola çıktığı bildirildi. Williams ve Wilmore'a NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov da eşilk ederken, Dragon uzay aracının yaklaşık 17 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarında denize iniş yapacağı aktarıldı.

Astronotlar mahsur kalmıştı

Geçtiğimiz Haziran ayında 8 günlük test uçuşu için ISS'e giden Williams ve Wilmore, Boeing firmasına ait Starliner uzay aracında meydana gelen arıza nedeniyle dünyaya geri dönememiş, ISS'te mahsur kalmıştı. ABD Başkanı Donald Trump astronotların dünyaya geri getirilememesinden Joe Biden yönetimini sorumlu tutarak kurtarma operasyonu için Elon Musk'tan yardım istemişti. Son olarak SpaceX'in Williams ve Wilmore'un yerini alacak astronotların 16 Mart Pazar günü ISS'e ulaşmasıyla gözler kurtarma operasyonunun başlayacağı ana çevrilmişti.

İHA