Uzmanlar sosyal medyanın çocuklar üzerindeki bir olumsuz etkisini daha kanıtladı

Klinik psikologlar, sosyal medyanın çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerini açıkladı. Ergenlik yaşının giderek erkene düştüğünü vurgulayan uzmanlar; saldırganlık, gerçek yaşamdan kopuş ve dikkat eksikliği gibi bulgulara dikkat çekti. "İçerikler filtrelenmeli, bağımlılık belirtisi varsa uzmana gidin" uyarısı yapıldı.

Sosyal medyanın çocuklar ve ergenler üzerindeki etkileri her geçen gün daha fazla endişe yaratıyor. Klinik psikologlar, dijital dünyanın yarattığı tahribatın tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu vurgulayarak ailelere kritik uyarılarda bulundu.

Ergenlik Yaşı Geriye Düşüyor

Biruni Üniversite Hastanesi'nden Klinik Psikolog Aybige Üstüner, son araştırmaların çarpıcı bir gerçeği ortaya koyduğunu belirtti. Sosyal medya aracılığıyla yetişkin içeriklere erken yaşta maruz kalan çocuklarda ergenliğin giderek erkene düştüğü gözlemleniyor. Üstüner, bu durumun yalnızca psikolojik değil fiziksel sağlığı da olumsuz etkilediğini vurguladı. Benlik algısında bozulma, sosyal ilişkilerde gerileme, akademik başarıda düşüş ve dikkat eksikliği gibi tablolar 18 yaş altında sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor.

"Kreş Çağındaki Çocuklar Videoyu Gerçek Sanıyor"

Ailelerin telefon ve tableti çocukları oyalamak için kullandığını hatırlatan Üstüner, bunun tehlikesinin sandıktan çok daha büyük olduğunu söyledi. Kreş yaşındaki çocuklarda vurma, itme ve uyumsuz davranışların izlenen içeriklerden doğrudan beslendiğini aktaran psikolog, çocukların gördüklerini gerçek hayata uygulamaya çalıştığını belirtti.

"Gerçek Hayat Onlara Yavaş Geliyor"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Klinik Psikolog Pelin Ankay Kudu ise dijitalin hızına alışan çocukların günlük ve akademik yaşamdan sıkılmaya başladığını söyledi. "Gerçek hayatın hızı onlara yavaş gelmeye başlıyor" diyen Kudu, odaklanma ve hafıza sorunlarının yanı sıra duygusal yalnızlık hissinin çocukları sosyal medyaya daha da bağladığına dikkat çekti.

Ailelere Kritik Öneriler

Her iki uzman da ailelere şu uyarılarda bulundu: Çocukların tükettiği içerikler mutlaka filtrelenmeli, ekran süresinin yanı sıra içerik kalitesi de gözetilmeli, sosyal medyadan uzak kalındığında aşırı öfke ve heyecan gibi bağımlılık belirtileri görülürse mutlaka uzmana başvurulmalı ve ebeveynler "dijital ebeveynlik" anlayışıyla çocukları kadar mecraları tanımalı.

 

