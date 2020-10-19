Venüs'te yaşam belirtisi bulundu

Element, Atacama Büyük Milimetre Dizisi kullanılarak bulundu. Radyo teleskop, gezegenin orta enlemlerinde 261.87 GHz frekansında karakteristik bir glisin emilim hattı tespit etti. En çok ekvator yakınında gözlemlenen sinyal, kutupların yakınlarında hiç belirmedi.

Venüs’te basit amino asit glisinin bulunmasının gezegenin atmosferinde erken yaşam formlarının varlığına işaret ediyor olabileceğini belirten makalenin yazarına göre, astrofizik, kimyasal fizik ve biyofizikte, basit moleküllerden en basit amino asit glisini sentezleme yöntemleri, kimyasal evrim ve yaşamın kökeni için büyük önem taşıyor.

Venüs'ün atmosferini inceleme konusu, özellikle Massachusetts ve Cardiff’ten bilim insanlarının eylül ayında gezegenin sert asidik bulutlarında, oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazını keşfetmesinin ardından aktüel hale geldi.



