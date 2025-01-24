Vodafone Türkiye'de DSL satışını durduruyor

Vodafone, ev ve iş yeri internetinde DSL satışlarını durduracağını açıkladı. Vodafone artık yalnızca fiber altyapının bulunduğu bölgelerde hizmet verecek.

interneti müşterilerine daha iyi deneyimler sunmayı hedefleyen Vodafone, 1 Nisan'dan itibaren ev internetinde DSL (bakır altyapı) satışını durduruyor. Bu tarihten itibaren sadece fiber altyapı bulunan bölgelerde yeni müşteri alımı gerçekleştirilecek. DSL’de yeni müşteri alınmamasının temel sebebi, yerleşik operatör üzerinden toptan kiralama yoluyla hizmet verilen mevcut bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetleri.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Ev İnterneti’ne özel yeni bir kararı hayata geçiriyor. Şirket, artık sadece fiber altyapı olan yerlerde hizmet verecek. Bakır toptan altyapı hizmeti olan yerlerde yeni müşteri alımı yapmayacak. Bunun temel sebebi, toptan kiralama yoluyla hizmet verilen mevcut bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetleri. Halihazırda bakır altyapı üzerinden hizmet alan Vodafone Ev İnterneti müşterileri bu karardan etkilenmeyecek.

“Bakır altyapıyla hizmet sunmakta zorlanıyoruz”

Bakır altyapının eski bir teknoloji olduğuna dikkat çeken Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“1 Nisan'dan itibaren ev internetinde DSL, başka bir deyişle bakır altyapı tabanlı internet hizmeti satışını durduruyoruz. Bundan sonra yeni müşterilerimize sadece fiber internet hizmeti vereceğiz. Bunun birinci sebebi, bize ait olmayan bakır altyapıdan kaynaklı müşteri şikayetleri. Müşteri bu üründen memnun değil; çünkü altyapıda sürekli kesinti yaşanıyor. Fiberin olmadığı bölgelerde kiralama yaptığımız bakır altyapıyla, istediğimiz ve müşterilerimizi mutlu edecek standartlarda hizmet sunmakta zorlanıyoruz. Bu olumsuz deneyimin nedenlerinden biri arıza oranı. Bakır altyapıda müşterilerimizin yaşadığı arıza oranı fibere göre 2 kat fazla. Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 5’i her ay bir arıza kaydı oluşturuyor. Ayrıca, fiber hizmeti bulunmayan noktalarda port yetersizliği sebebiyle tüketicinin mağdur olması söz konusu. Envanter açısından da sıkıntılar var. Sistemde port var görünürken, sahaya inildiğinde port tahsisinde kayıplar yaşıyoruz. Fiber altyapı daha hızlı ve bu altyapıyla hizmet verdiğimiz müşterilerin iptal oranı daha düşük. Dolayısıyla, fiber altyapı olmayan, sadece bakır altyapı olan yerlerde yeni müşteri alımı yapmayacağız. Ev interneti müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için bu kararı aldık. Bizim için müşterilerimizin mutluluğu ve refahı öncelikli. Müşterilerimize mutsuz olacakları bir ürünü satmamayı tercih ediyoruz. Bakır altyapı gibi eski ve kötü deneyim sunan teknolojiler satmak istemiyoruz. Bu kararımızın, yeni nesil teknolojilerin hayata geçmesi için teşvik edici bir etkisi olmasını umuyoruz.”

“Fiberi yaygınlaştıracak bir yatırım modeli geliştirilmeli”

Fiber altyapıyla daha sürdürülebilir hizmet vermenin mümkün olduğunu belirten Engin Aksoy, şöyle devam etti:

“Fiber internet bizim için önemli bir odak alanı. Bugün fiber internet, internet bağlantı kalitesi olarak en iyi ürün. BTK verilerine göre, fiber internet hizmeti alan abonelerin toplam pazar içindeki payı artmaya devam ederek yüzde 36,8’e ulaştı. Ülkemizde uzun yıllardır fiber altyapıyı genişletmek için yatırım planları yaptığımız halde bu planları düzenlemelerin uygulanmasından kaynaklı sorunlar nedeniyle gerçekleştirme imkânı bulamadık. Fiberi ülke genelinde hızla yaygınlaştıracak bir yatırım modeli geliştirilmeli. Bu anlamda, ülke kaynaklarının verimli kullanılması için ortak yatırıma imkân sağlayacak bir ortak altyapı şirketi kurulmasının ülkemizde yatırımların hızlanmasını sağlayacağını düşünüyoruz. Müşterilere daha iyi servisi daha uygun maliyetle sunabilmemiz için rekabetçi bir ortam sağlanmalı. Bu nedenle, altyapı şirketi, herhangi bir operatöre değil, perakende hizmetinden ayrışmış ve tüm operatörlere eşit mesafede duran bir yapı olmalı. Sektör olarak birlikte çalışmayı da etkinleştirerek daha büyük bir katma değer oluşturabileceğimize inanıyoruz. Bakanlığımızın hazırladığı Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı ve Cumhurbaşkanlığı Kalkınma Planı’nda belirtildiği üzere, güçlü bir dijital altyapının oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere gereken adımlar kararlı bir şekilde atılmalı.”

Teknoloji ve deneyim anlamında farklılaşıyor

Yapılan açıklamaya göre şirket, geçen yıl Eylül ayında Vodafone Ev İnterneti için teknolojik, müşterisini ön planda tutan, müşterisine yüksek hız ve kesintisiz bağlantı desteği sunan, teknoloji ve deneyim anlamında farklılaştığı bir yeniden konumlandırma rotası oluşturdu. Şirket, uçtan uca yenilediği Vodafone Ev İnterneti dünyasında yapay zekâ destekli son teknoloji ürünler, kesintisiz bağlantı çözümleri ve uzman ekipler ile müşterilerine destek oluyor.

İHA