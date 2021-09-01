WhatsApp ''kaybolmanıza'' izin verecek

Android kullanıcıları için WhatsApp yeni güncelleme yaptı. Şu an beta programında olan yükseltme ile gelen özellikler arasında 'kaybolma modu' bulunuyor.

WhatsApp’in tartışmalı gizlilik sözleşmesinden sonra birçok kullanıcı Telegram ve diğer çeşitli mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmıştı. Son aylarda, WhatsApp yeni yükseltmelerle kullanıcılarını geri çekmeye çalışıyor.

Popüler platform, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme gönderdi. Böylece sürümünü 2.21.18.7‘ye çıkardı. Peki, bu güncellemedeki yenilikler neler?

KAYBOLMA MODU GELDİ

ShiftDelete.net'teki habere göre WhatsApp, mesajlaşmayı daha özel hale getirmek için bir süredir kaybolma modu üzerinde çalışıyor. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde, tüm yeni sohbetler kaybolan mesajlarla başlayacak.

Facebook şirketinin iki önemli ismi Mark Zuckerberg ve Will Cathcart‘ın onayından sonra WhatsApp, yeni güncelleme için adım attı. Ancak şimdilik sadece beta programında ve ilerleyen zamanlarda beta test kullanıcılarına açık olacak. Şirket, artık sohbetler ve gruplar için kaybolma modu üzerinde çalışıyor. Kaybolma modu, yeni sohbet dizilerini otomatik olarak geçici sohbetlere dönüştürecek yeni bir gizlilik ayarı.

Kaybolan mesaj modunu etkinleştirdiğinizde, yeni sohbetler başlattığınız kişilerin bilgilendirileceğini ise unutmayın. Bu özellik, geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncellemede kullanıma sunulacak.