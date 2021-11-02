WhatsApp kullananlar dikkat: Artık kalkıyor

Milyonlarca kişinin kullandığı popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesaj silmede süre kısıtlamasını kaldırmaya hazırlanıyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, zaman sınırını kaldırarak mesajları istediğiniz zaman silme imkanı getirmek için harekete geçti.

WABetaInfo tarafından tespit edilen bu yeni özellik WhatsApp'ın v2.21.23.1 beta sürümünde yer alıyor.

Tespite göre WhatsApp'ta gönderilmiş herhangi bir mesaj süre sınırlaması olmaksızın istenildiği zaman silinebiliyor.

Bu özellik ilk uygulanmaya başladığında yıl 2017'ydi ve süre 7 dakikayla kısıtlıydı. Var olan aktif kullanımdaki sürümde ise bu süre 68 dakika olarak belirlenmiş durumda.

Eğer testler başarılı olursa bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.