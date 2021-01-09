WhatsApp o kararın ardından düşüşe geçti! İşte alternatif uygulamalar

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi arttı. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe geriledi.

Apple'ın uygulama mağazası olan App Store'da, Türkiye'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada 'Telegram Messenger' yer aldı. İşte 'zorunlu güncelleme' kararının ardından kararın ardından Türkiye'de WhatsApp düşüşte: İşte yükselişe geçen uygulamalar...



İkinci sırada, Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "Signal" uygulaması bulunuyor. WhatsApp üçüncü sıraya geriledi. WhatsApp'ı anlık mesajlaşma uygulaması BiP'in takip etmesi dikkat çekti.

WhatsApp'ı anlık mesajlaşma uygulaması BiP'in takip etmesi dikkat çekti. Android'in uygulama mağazası Play Store'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. Burada da Play Store'da WhatsApp'ı BiP takip etti.