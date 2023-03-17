Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'a bir yeni özellik daha geldi.

Çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni iOS güncellemesiyle uygulamaya sesli durum paylaşma özelliği getirdi.

WebTekno'nun aktardığı habere göre; WhatsApp'ta kullanıcılar, yazılı, fotoğraflı ve videolulara ek olarak sesli durum güncellemeleri de paylaşabilecek.

WHATSAPP'TA SESLİ DURUM NASIL GÖNDERİLİR?

WhatsApp'ta sesli durum göndermek için uygulamadaki 'Durum' sekmesine gidip 'kalem' simgesine basmanız, sonrasında ise ekranın altında çıkan 'mikrofon' simgesine basılı tutmanız gerekiyor. Böylece sesli durum atabiliyorsunuz.