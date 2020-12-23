Whatsapp'ın 2021'de kullanılamayacağı telefonlar açıklandı!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından Whatsapp, yeni yılda uygulamanın kullanılamayacağı telefon ve sürümleri duyurdu. Telefon modellerini tek tek açıklamak yerine sürüm üzerinden duyuran Whatsapp, yeni yılda Android sürümü 4.0.3 versiyonu, iOS sürümü de 9'un altında olan cihazlarda çalışmayacak. Geri kalan tüm Android ve iOS cihazlarda Whatsapp kullanılabilecek.

Whatsapp'ın destek sayfasından yapılan açıklamaya göre, JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.1 veya daha güncel bir KaiOS sürümü yüklü belirli telefonlar da yeni yılda Whatsapp kullanabilecek.

shiftdelete.net'in haberine göre, bu kararın ardında mobil uygulamaların güvenlik sebebiyle sürekli güncel tutulması gerektiği yatıyor. WhatsApp 2021 yılı itibariyle HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2 gibi Android modellerde ve iOS kullanan iPhone 4'te çalışmayacak.