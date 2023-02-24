WhatsApp'ta büyük açık! Yazışmalarımız ortalığa saçıldı

Sosyal bir platform olan ve milyonlarca kullanıcıya sahip WhatsApp uygulamasının açığı tespit edildi.

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta ortaya çıkan bu güvenlik açığı tüm kullanıcıları tehdit ediyor.

Eğer herhangi bir nedenle telefon numaranızı değiştirdiyseniz ve buna bağlı WhatsApp hesabını silmediyseniz, bir yabancı özel WhatsApp mesajlarınızı okuyabilir ve ayrıca tüm kişilerinize mesaj gönderebilir.

Güvenlik açığı, kablosuz iletişim operatörlerinin eski müşterilerinin telefon numaralarını geri dönüştürerek yeni müşterilere verme uygulamasından kaynaklanıyor. Eğer yeni bir telefon numarası aldıysanız, eski numaranızın bir başkasına satılması durumunda, tüm yazışmalarınız o kişinin WhatsApp uygulamasına düşmeye başlıyor. Grup sohbetleriniz de dahil.

Bu aşamadan sonra telefon numarasının yeni sahibi kişi listenizdekilere dilediği şekilde mesaj gönderebileceği gibi grup sohbetlerinize de katılabiliyor.

NE YAPMALISINIZ?

Gelelim konunun WhatsApp tarafına. Şirket yaptığı açıklamalarda bu durumun yaşanabileceğini kabul ediyor, ancak bunun son derece nadir olduğunu söylüyor. Şirkete göre, başkalarının yazışmalarına erişim sağlamak, uygulamadaki bir güvenlik açığı değil, eski numaraları satan telekom operatörlerinin sorunu.

Kişisel verilerini korumak ve yazışmalarının bir başkasının eline geçmesini istemeyen kullanıcılara ise telefon numaralarını değiştirirken hesaplarını tamamen silmeleri tavsiye ediliyor.

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