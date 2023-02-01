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WhatsApp'tan bir önemli güncelleme daha

WhatsApp'tan bir önemli güncelleme daha
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Mobil dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, rehberde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajlar için dikkat çeken bir özelliği devreye alıyor.

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması yeni özelliğini devreye soktu. WhatsApp artık kullanıcılara grup mesajlarında diğer kişilerin profil fotoğraflarını görme imkânı verecek. Güncelleme ile gruplardaki kişiler mesaj attığında mesajı gönderen kişinin fotoğrafı gözükecek.

Kullanıcılar en büyük kolaylığı ise onlarca kişilerin olduğu gruplarda yaşayacak. Artık mesaj atan kayıtlı olmayan kişilerin veya yabancı kişilerin profillerine tıklamadan mesaj geldiğinde o kişinin profil fotoğrafı gözükecek.

Güncelleme ilk defa iOS betasında fark edilmişti. Test aşamasında olan özellik birçok kullanıcıya sunulmaya başlandı.

 

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