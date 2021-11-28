WhatsApp'tan bir yeni özellik daha

En çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için yepyeni bir özelliği daha kullanıma sundu.

Son zamanlarda web platformunda güncellemelere odaklansa da Android tarafı içinde bir yenilik geliyor. Kullanıcılar, mesajlaşma sırasında kendilerine gönderilen çıkartmaları kaydetmeye gerek duymadan yönlendirerek başkalarıyla paylaşabilecek. Özellik Android için yayınlanan 2.21.13.15 beta sürümüyle geliyor. Betayı yükleyen kullanıcılar bu özelliği deneyimleyebilecek.