WhatsApp'tan fotoğraf paylaşımı için yeni özellik

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan cebimizdeki yeşil dev Whatsapp, fotoğraf paylaşımları için yeni bir güncellemeye hazırlanıyor.

WhatsApp her yeni günde çeşitli özellikler geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp bir yeni özelliğini daha duyurdu. Platform çıktığı günden itibaren milyonlarca insan tarafından kullanılan bir uygulama olurken, yeni güncellemeleri her geçen gün gelmeye devam ediyor.



Milyonlarca WhatsApp kullanıcısını yakından ilgilendiren konulardan bir tanesiyle alakalı oldukça önemli güncelleme geldi. Karşılıklı olarak fotoğraf gönderen kullanıcıları ilgilendiren özelliğe dair detaylar belli olmaya başladı.



WhatsApp fotoğraf gönderme şeklinize ilişkin önemli bir güncelleme gönderdi. Günlük hayatta pek çok farklı istihdam türünün de en çok kullandığı iletişim uygulamalarından bir tanesi WhatsApp olurken, WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğraflarda kalite problemi yaşanmaktaydı.



WhatsApp, kaliteli fotoğrafları uygulama üzerinden gönderdiğinizde kalitesiz bir forma dönüştürürken bu durum pek çok vatandaşın en çok muzdarip olduğu konulardan bir tanesi.



WhatsApp konuya ilişkin yeni bir güncelleme özelliğini yayınladı. WABetaInfo'ya göre artık karşı tarafa kaliteli fotoğraf gönderilebilecek. WhatsApp, göndereceğiniz fotoğrafın kalitesini seçerek gönderebilme seçeneğini sunarken, konuya ilişkin tüm detayların önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.