WhatsApp'tan şaşırtan 2 yeni özellik geldi

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a kullanıcıları şaşırtacak 2 yeni güncelleme geliyor.

WhatsApp iOS ve Android sürümlerine yeni özellikler getirmeyi sürdürüyor. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp'ın bir süredir yeni özellik üzerinde çalıştığı ise bilinen bir gerçek. Yeni WhatsApp özelliklerinden bazılarının kullanıcılara sunulması bekleniyordu ve bu sonunda gerçekleşti.



WhatsApp'ın yeni özelliklerinden birinin bir mesaj gelsin de nasıl gelirse gelsin diye telefonun ucunda bekleyenlerin derdine derman olacağını söylemiştik. Bahsettiğimiz bu özellik, WhatsApp'ta kendi kendine mesaj atma özelliğinden başkası değil.



Bu özellik sayesinde, adından da anlayabileceğiniz gibi WhatsApp üzerinden kendinize mesaj atabiliyorsunuz. Kendinize mesaj atarak WhatsApp'ı ufak bir notlar uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. Bu özellik daha şimdiden birçok kullanıcıya "sonunda bu da oldu" dedirtmiş durumda.



Eğer WhatsApp'ın kullanıma sunmaya başladığı bu özellik ile ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti yoksa, WhatsApp'ın ikinci özelliğine geçiyoruz; Anketlere.



WhatsApp'ın ikinci özelliği, daha önce beta sürümlerde de görülmüş olan Anketler özelliği. Evet, WhatsApp'ta anket yapmak artık mümkün. Bu özellikle hem kişisel hem de grup konuşmalarında anket oluşturulabilirsiniz. WhatsApp'ın anket özelliğini kullanmak ise gayet basit.



WHATSAPP'TA ANKET NASIL YAPILIR?

WhatsApp'ta anket oluşturmak için yapmanız gerekenler şöyle;

WhatsApp'ta kişisel veya bir grup sohbetine girin.

Medya paylaşım kısmına tıklayın.

Anket özelliğini seçtikten sonra soru ve cevap şıkları karşınıza çıkacak.



Buraya istediğiniz soruyu ve onun seçilebilecek cevaplarını yazın. Unutmayın, cevap seçeneklerine emoji de ekleyebilirsiniz.

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