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WhatsApp'tan yeni özellik... YouTube gibi olacak

WhatsApp'tan yeni özellik... YouTube gibi olacak

WhatsApp'a gelen son güncellemede "resim içinde resim" özelliği sayesinde videolar, YouTube videoları önde ya da arkada oynaması seçilebilecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni bir özellik güncellemesi getirdi.

Son gelen Whatsapp güncellemesi ile ekranın bir kısmında video izlenebilecek.

Haber Global'in aktardığına göre, bu özellikle WhatsApp'tan gelen YouTube bağlantılarına tıklayıp video açıldığında mesaj yazarken bir yandan da köşede videonun oynaması sağlanabiliyor.

Bu sistem için sunulacak yeni güncelleme ise resim içinde resim için çeşitli ayarlamalar vadediyor.

Güncelleme sonrasında video biraz daha arka planda kalırken metin seçeneği ön kısımda görülüyor.

Etiketler whatsapp youtube video paylaşım özellik güncelleme
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