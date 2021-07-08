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Windows işletim sistemlerinde büyük güvenlik açığı

Windows işletim sistemlerinde büyük güvenlik açığı

Microsoft, güvenlik yetkililerinin Windows işletim sistemlerinde güvenlik açığı bulması nedeniyle kullanıcılarını acil olarak güncellemeleri yüklemeye çağırdı.

ABD’li yazılım şirketi Microsoft, güvenlik yetkililerinin işletim sisteminde ciddi bir güvenlik açığı bulmasının ardından Windows kullanıcılarını acil olarak güncelleme yüklemeye çağırdı.

PrintNightmare olarak adlandırılan güvenlik açığının, Windows Yazdırma Biriktiricisi hizmetini etkilediği belirtildi.

Siber güvenlik şirketi Sangfor'daki araştırmacılar tarafından birden fazla kullanıcının bir yazıcıya erişmesine izin veren yazdırma biriktiricisinde güvenlik açıkları bulduklarını belirtti.

 Microsoft da bunun üzerine yaptığı açıklamada, güvenlik açığından yararlanabilecek olan korsanların kişilerin bilgisayarlarına programlar yükleyebilecekleri, verileri görüntüleyip silebilecekleri ve hatta tam kullanıcı haklarına sahip yeni kullanıcı hesapları oluşturabilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca yapılan uyarıda, güvenlik açığının, bilgisayar korsanlarına ciddi hasar vermeleri için yeterli komuta ve kontrol sağlayabileceği bildirildi.

KİMLER ETKİLENECEK?

Güvenlik açığının Microsoft tarafından geçtiğimiz yıl desteği sonlanan Windows 7 de dahil olmak üzere bütün sürümlerin yüklü olduğu bilgisayarlara zarar verebileceği belirtilerek, "Güncellemeleri hemen yüklemenizi öneririz" denildi.

Etiketler Windows microsoft update güncelleme güvenlik açığı
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