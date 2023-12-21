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X'te erişim sorunu yaşanıyor

X'te erişim sorunu yaşanıyor
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Eski adı Twitter olan sosyal medyanın en güçlü platformu X'e erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar gönderi paylaşabilse de gönderilere erişilemiyor.

Sosyal medya platforumu X'te (Twitter) paylaşımlara erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Kullanıcılar gönderi paylaşabilse de mentionlara ve gönderi alıntılarına erişim sorunu yaşanıyor.

Downdetector sitesinde ise "X (Twitter) şirketinde olası problemler var olduğu belirlendi" ibaresi yer alıyor.

Etiketler x twitter erişim problemi paylaşım tweet
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