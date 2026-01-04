X'teki ''Hey Grok fotoğraftaki kişiye bikini giydir'' komutları engellendi

Eski adı Twitter olan X'te yapay zeka modeli Grok üzerinden özellikle siyasi isimlere yönelik “bikini giydir” komutlarıyla oluşturulan içeriklere erişim Türkiye’de engellendi.

X, alınan karar doğrultusunda söz konusu paylaşımları Türkiye’den görünmez hale getirdi.

İfade Özgürlüğü Derneği’ne bağlı EngelliWeb projesi, son dönemde tartışma yaratan bu komutlara ilişkin yapılan başvurular sonucunda erişim engeli uygulandığını bildirdi.

Engellemenin, platformdaki ilgili paylaşımlar ve türetilen içerikler için geçerli olduğu belirtildi.