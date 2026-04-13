Yandex'ten Türkiye'de dev adım; 2026'nın ilk çeyreğinde 2,4 kat arttı!!

Dijital reklamcılık dünyasında dengeler değişiyor! Yandex Türkiye, 2026 yılının ilk çeyreğinde reklam gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre tam 2,4 kat artırarak tarihi bir başarıya imza attı.

Türkiye’deki işletmelerin dijital pazarlama stratejilerinde Yandex, 2026 yılına damga vuran bir yükseliş sergiledi. Yandex Ads verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde toplam reklam harcamaları yıllık bazda 2,4 kat artış göstererek pazar payını ciddi oranda genişletti.

Verilere göre; en dikkat çekici büyüme 3,4 kat artışla Yandex Ads Space platformunda yaşandı. Her gün 2 milyondan fazla kişinin kullandığı Yandex Arama reklamlarına yapılan yatırımlar ise 2,1 kat yükseldi. Bu başarının arkasında, Ocak ayında devreye alınan ve markaların arama sonuçlarında doğrudan görünürlüğünü artıran "self-servis" araçların büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Yandex Türkiye 2026 Q1 Büyüme Karnesi

Platform / Servis Büyüme Oranı (Yıllık) Sektörel Liderler Toplam Yandex Ads 2,4 Kat E-ticaret, Turizm Yandex Ads Space 3,4 Kat Genel Marka Bilinirliği Yandex Arama 2,1 Kat Eğitim, Sağlık Maps & Navi %67 Artış Yerel İşletmeler İş Ortağı Sayısı %66 Artış Reklam Ağı Paydaşları

Türkiye'de Yandex Arama reklamlarına yapılan yatırımlar da hızlı şekilde artıyor. Bu reklamlara yapılan yatırımlar 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 kat yükseldi. Bu büyümede, Türkiye'de iki milyondan fazla kişinin her gün kullandığı Yandex Aramayı kullanan kullanıcı kitlesinin genişlemesi ve reklam olanaklarının geliştirilmesi etkili oluyor. Ocak ayında Yandex Ads, markalaşma odaklı reklam formatlarının doğrudan Yandex Arama ana sayfasında ve arama sonuçlarının yanında yayımlanmasını sağlayan self-servis araçlarını devreye aldı. Bu gelişme, hem web hem de uygulama ortamlarında markaların görünürlüğünü en üst düzeye çıkarıyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörü Edita Yıldız, “Yandex Türkiye olarak, ülkemizdeki milyonlarca insanın günlük işlerini online ortama yönetmesine yardımcı olan yerelleştirilmiş hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bunlar arasında Yandex Maps ve Navi, Yandex Arama ve Yandex Go şehir içi hizmetlerinin yanı sıra, özellikle Türkiye pazarı için geliştirilen yeni Yandex AI süper uygulaması da yer alıyor. Kullanıcı tabanımızın büyümesi reklamverenlerin dikkatinden kaçmıyor. İşletmeler müşterilerini de yakından takip ediyor. Bizim de misyonumuz, Türkiye'deki girişimcilerin müşteri yolculuğuna doğal ve etkili şekilde entegre olmalarına, satışlarını artırmalarına ve işlerini büyütmelerine yardımcı olmak. Tam da bu nedenle, ileri teknolojilerle sunulan hizmetlerimizin geliştirilmesine yatırım yapıyor ve henüz piyasada bulunmayan yeni reklam formatlarını test ediyoruz.” dedi.



Türkiye'deki şirketler, Yandex Maps ve Navi'deki reklamlarını aktif bir şekilde büyütmeyi sürdürüyor. İşletmelerin bu kanala yaptıkları yatırımlar, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %67 artış gösterdi. Şirketler medya reklam araçları sayesinde marka bilinirliği yaratırken, performans odaklı yöntemler de satışların artmasına katkıda bulunuyor.



Reklam ağındaki yatırımlar da kısmen reklam envanterin genişlemesiyle birlikte çift haneli oranlarda büyümeye devam ediyor. Türkiye'de Yandex Reklam Ağı aktif şekilde kullanan iş ortaklarının sayısı, 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %66 artış kaydetti.

Haber3.com Haber Merkezi