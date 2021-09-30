  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Yeni dinozor türleri bulundu

Yeni dinozor türleri bulundu

Yeni dinozor türleri bulundu

İngiltere'de yürütülen kazı çalışmalarında iki yeni dinozor türü keşfedildi. Fosilleri ülkenin güneyindeki Wight Adası'nda bulunan dev canlıların 125 milyon yıl önce bölgede yaşadığı tahmin ediliyor.

Paleontologlar spinosauridae familyasında bulunan iki türün de korkutucu bir görünüşe sahip olduğunu, boylarının 9 metre ve kafataslarının da 1 metre olduğunu belirtiyor.

50 kemikten oluşan iskeletlerin çıkarılması yıllar sürdü.

 Ceratosuchops inferodios adlı türün adı "cehennemden çıkmış, boynuzlu ve timsah kafalı bir balıkçıl kuş" anlamına geliyor.

 

Etiketler dinozor dinozor türü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yargıtay'dan emekli maaşları için emsal karar
3 ilde vali, 2 ilde emniyet müdürü değişti
Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul'a indi
Polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı
Esra Erol'da akılalmaz olay! Dolandırmaya kalktığı adama kaçtı
14 dil biliyor! 36 yıl sonra Mardin'e geri döndü
Koronavirüs ilacının fiyatı belli oldu! Can kaybını yüzde 50 azaltıyor
Rusya, Avrupa'nın gaz vanasını kıstı
Eşini cinsel içerikli videoda gördü, canlı yayında görüntüleri izletti
İntihar eden kadın polisle ilgili inceleme başlatıldı