Yeni oyun konsolu Valve Steam Deck görücüye çıktı

Portatif oyun konsolu Valve Steam Deck tanıtıldı. Özellikleriyle dikkat çeken Steam Deck'in fiyatı 399 dolardan başlayacak.

Oyun severlerin bir süredir beklediği haber geldi... Valve Steam Deck tanıtıldı.

7 inç 1280×800 piksel dokunmatik ekrana ev sahipliği yapan cihaz, SteamOS işletim sistemi kullanıyor.

Başka bir deyişle cihazın temelinde Linux yer alıyor. AMD Zen 2 GPU ve AMD RDNA 2 grafik birimi ile gelen Steam Deck, 16 GB LPDDR5 RAM'e ev sahipliği yapıyor.

3 farklı versiyon olarak karşımıza çıkan cihazın fiyatı da lansman ile resmiyet kazandı. Steam Deck'in ABD fiyatı 399, 529 ve 649 dolar olarak açıklandı.

399 dolarlık versiyonda 64 GB eMMC depolama karşımıza çıkarken, 529 dolarlık versiyonda 256 GB NVNMe SSD depolama, 649 dolarlık versiyonda ise 512 GB NVNMe SSD yer alıyor.

Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan şirket, ayrıca kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da sunuyor.

40 Wh batarya ile karşımıza çıkan cihaz kullanıcılarına birkaç saatlik oyun deneyimi vadediyor.

Aralık ayında ABD'de çıkacak olan cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor