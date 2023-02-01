Yerli otomobil TOGG'un NFT açık artırması başlıyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için akıllı cihaza yönelik ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat'ta Trumore uygulamasında başlayacak.

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırmasının 5 Şubat'ta Trumore'da başlayacağı kaydedildi.

2023 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında öncelikli olarak teslim edilecek 2023 adet ile sınırlı 100. Yıl Özel Seri #Togg Akıllı Cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması 5 Şubat’ta Trumore’da başlıyor!



NFT Alım Platformumuzu şimdi @ToggTrumore'da keşfedebilirsiniz. pic.twitter.com/mRaXHwDcdD — Togg (@Togg2022) February 1, 2023

TOGG NFT açık artırması hakkında

Togg açıklamasına göre, Togg'un dijital platformu Trumore, ilk temas noktası olan mobil uygulamasını App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sundu.

Togg'un Trumore uygulaması aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırmayla satışa sunulacak NFT koleksiyonuyla 2 bin 23 adet koleksiyon değeri olan akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak.

Nadirlik türlerine göre ‘normal’, ‘nadir’, ‘çok nadir’ ve ‘en nadir’ olarak belirlenecek NFT’ler, açık artırmayla satılacak. NFT’ye sahip olanlar ön sipariş için hak kazanacak. Açık artırmaya katılmak için App Store, Google Play veya App Gallery üzerinden Trumore uygulamasının indirilmesi ve bir kimlik yaratılması gerekiyor.

Her bir kimlik sadece bir aracın açık artırmasına katılabilecek. Araçlar 2023 adetle sınırlı. Açık artırma tarihiyse henüz belli değil.

NFT haricinde ilerleyen dönemlerde teknoloji meraklıları için dijital yarışma gibi oyunlaştırılmış bir ortam sunulacak. Yarışma sonucuna göre satın alma hakkı doğacak.

Geriye kalan alıcılar için de ayrı bir ön sipariş süreci olacak.

Siber-fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı Güvenç Özel ile yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan sanat eserlerinden oluşacak ve nadirlik türlerine göre normal, nadir, çok nadir ve en nadir olarak belirlenmiş NFT'ler, bu 2 bin 23 adet akıllı cihazın ekranlarına entegre edilmiş olarak teslim edilecek.

100. Yıl Özel Seri NFT'lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT'yle aynı sıra numarasını taşıyan 2 bin 23 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak. NFT sahipleri, bu hakları sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg akıllı cihazını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2 bin 23 adet Togg akıllı cihazdan birine sahip olabilecek. Ön sipariş yapılan Togg akıllı cihazın NFT sahibi tarafından teslim alınması üzerine söz konusu NFT, Togg akıllı cihazın platformunda saklanmaya devam edecek.

Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan olan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklar ile yine aynı alanda yer alacak olan "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek ve 1'den 2 bin 23'e kadarki numaraları temsil eden NFT'ye açık artırmayı kazanma yoluyla sahip olanlar bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını satın almış olacak.

Kişiler, NFT sıra numarasının ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlenmiş Togg ön sipariş verip bu cihazı öncelikli teslim alabilecek. Akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak "100. Yıl Özel Seri Amblemi" işlenmiş şekilde üretilecek. 100. Yıl Özel Seri Togg akıllı cihazlar, sadece Anadolu ve Gemlik renk seçenekleriyle NFT sahiplerine sunulacak.

Nasıl NFT sahibi olunacak?

Çok yakında Trumore platformu üzerinden satılacak, AVAX ile satın alınabilecek NFT'ler için "NFT Alım Platformu" içindeki listeleme ekranına girilerek alım yapılabilecek.

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar, uygulamadaki "satın al" butonuna dokunarak ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek.

Bir Tru.ID kullanıcısı, sadece bir adet 100. Yıl Özel Seri NFT eserine sahip olabilecek.