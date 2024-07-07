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Yetişkin içerikli film siteleri için yeni dönem başlıyor

Yetişkin içerikli film siteleri için yeni dönem başlıyor
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İnternetteki yetişkin içerikli film sitelerine erişimi denetim altına alabilmek için tarihi bir adım atılıyor. İspanya yetişkin içeriklere erişim için özel pasaport çıkarttı.

İspanya, internet üzerinden yetişkin içeriklere erişimi denetlemek için yeni bir uygulamaya gitme kararı aldı.

İnternetteki yetişkin içeriklere erişim yeni uygulama kapsamında geliştirilen "Dijital Cüzdan" üzerinden gerçekleştirilecek. 

Bu yazılıma giren kullanıcıların 18 yaşından büyük olduğunun tespit edilmesi için kimlik bilgilerini paylaşmaları istenecek.

İspanya Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın geliştirdiği uygulamada kimlik bilgileri doğrulanan kullanıcıların hesabına aylık 30 kredi tanımlanacak. 

Yetişkin içerikli film sitelere erişim talep edildiğinde, uygulamanın oluşturacağı QR kod okutulacak ve tanımlanan krediler kullanılarak sitelere giriş yapılabilecek. 

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada, bu uygulamanın ilk etapta İspanya üzerinden yayın yapan porno siteleri için geçerli olacağını aktardı. Ancak programın kapsamının ileride genişletilmesinin planlandığı aktarıldı. 

Madrid yönetiminin hamlesi, daha sıkı internet denetimi için kampanya yürüten pornografi karşıtı Dale Una Vuelta örgütünün, çocukların yetişkin içeriklerine erişimine dair yayımladığı istatistiklerin ardından atıldı. Bu verilere göre 15 yaş altı çocukların neredeyse yarısı pornoya kolay şekilde ulaşabiliyor. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, verilerle ilgili açıklamasında "Bununla ilgili harekete geçiyoruz. İstatistikler durumun çok kötü olduğunu gösteriyor" dedi. 

Diğer yandan İspanyol medyası, uygulamaya pasaport kelimesini çağrıştıran ve "mastürbasyon kartı" anlamına gelen "pajaporte" adını taktı. Değişikliğin yaz sonuna kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Independent Türkçe

Etiketler yetişkin içerikli film sitesi erişim pasaportu qr kod Yeni dönem
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