YouTube İzlenme Satın Al Kanalını Zirveye Taşı

YouTube günümüzün en popüler video paylaşım platformlarından biri olarak, içerik üreticilerine geniş bir izleyici kitlesine ulaşma fırsatı sunuyor. Bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için bireyler çeşitli stratejiler uygular. Bunlardan bir tanesi de YouTube izlenme satın al servisleridir. Hatta gördüğüm en etkili ve işe yarayan stratejilerin başında geliyor denebilir.

Gelin bu stratejiyi detaylı bir şekilde ele alalım.

YouTube Kanalın İçin İzlenme Satın Al

YouTube kanalınız var ve başarılı olmak istiyorsunuz değil mi? Kim istemez ki! Dünya çapında içerik üreterek popüler olabileceğiniz bu platformda rekabetin içine direkt dalmanız gerekir. Bunun için de farklı yöntemler deneyip YouTube kullanıcılarının dikkatini çekmelisiniz. Özellikle kanalını yeni açmış biri olarak bunu yapmak sizin için biraz zor olabilir. İşte bu noktada YouTube izlenme satın al servisleri devreye giriyor.

İzlenme al servisleri ücretli olarak çeşitli şirketler tarafından sağlanan hizmetlerdir. Bu servisin amacı kullanıcıların videolarının platformda daha çok görünmesini sağlamaktır. Kanalınızı hızlı bir şekilde büyütmek için oldukça ideal bir stratejidir. Ancak bu servisi nereden alacağınızı bulmak birazcık sizi yorabilir. Neyse ki size yardımcı olmak için biz buradayız!

Nereden YouTube İzlenme Satın Alınır?

Bu sorunun çok net bir cevabı var: Views4You, hemen tıkla.

Bu stratejiyi ilk duyduğumda günlerce araştırma yaptım. Artı/eksi listesi hazırladım ve kazanan Views4You oldu. Bu araştırmayı ve listeyi nasıl hazırladığımı sizlerle paylaşmak isterim. Böylelikle siz de bir servis sağlayıcısını nasıl seçeceğinizi bileceksiniz.

Tarayıcınıza “YouTube İzlenme Satın Al” yazıp araştırmaya başlayın. İlk birkaç sayfayı güzelce tarayıp satış sayfalarını tek tek tespit edin. Ardından bu siteleri inceleyin: Yeterli bilgi var mı? Sitenin tasarımı nasıl? Hem görsel hem de içerik açısından sitenin sizi tatmin etmesi gerekir. Daha sonra vaat edilen güvencelere bakın, para iadesi, telafi seçeneği gibi. Servisin sunduğu hizmetlere ve paketlere göz atın. Fiyatları nasıl? Diğer şirketlerin sunduğu fiyatlar nasıl bir karşılaştırın. Ödeme yöntemlerini inceleyin, kaç farklı seçenek var bir bakın. Kart ve kişisel bilgileriniz korunuyor mu onu da öğrenin. Size yardımcı olabilecek müşteri temsilcileri var mı? Varsa hangi saat aralıklarında çalışıyorlar, size hangi kanallardan yardımcı olabilirler? Bu tür soruların da cevabını bulmanızı tavsiye ederim.

Bu 6 maddeyi her servis sağlayıcısı için tek tek kontrol edin. Ben bu şekilde Views4You’yu buldum. Hala da servislerinden faydalanıyorum, son derece mutluyum.

YouTube İzlenme Satın Aldıktan Sonra Yapılması Gerekenler

YouTube izlenme satın aldım, videolarım platformda daha hızlı keşfedilmeye başladı diye düşünüp bir süre içerik üretmeyi bırakabilir ya da kanalınızı büyütmek için çaba göstermeyebilirsiniz. Bunu sakın yapmayın! YouTube izlenme satın al servisleri sizin için bir destek, başarınızı daha da artırmak için kullanabileceğiniz bir yöntem.

Servis satın aldıktan sonra neler yapabileceğinize gelin birlikte bakalım.

Özgün İçerik Üret

Başarılı bir YouTube kanalının temel taşı kesinlikle özgün ve kaliteli içerik üretmektir. İzleyiciler, bilgilendirici, eğlendirici ve değer katan içeriklere bayılır. İçeriğinizin kalitesini artırmak için videonuzu önceden planlamanızı öneririm. Çekeceğiniz klibin konusundan tutun da kaç dakika olacağına kadar her noktayı en ayrıntısına kadar tasarlamanız gerekir.

Konu özgün olmayabilir ama yaklaştığınız açının orijinal olması gerekir. Böylelikle hem daha çok abone sizi takip etmeye başlar hem de daha fazla izlenme, beğeni ve yorum alırsınız.

İçeriklerinizin kalitesini artırmak için iyi bir kameraya ve mikrofona da ihtiyacınız var. Bunları ilk etapta alamayabilirsiniz. Bu noktada telefonunuz yeterli olacaktır. Daha sonrasında platformdan para kazanmaya başlayınca kendinize profesyonel bir ekipman kurabilirsiniz.

Düzenli Paylaşım Yap

Arka arkaya bir sürü içerik oluşturup hepsini tek seferde paylaşmak isteyebilirsiniz. Bunu bu şekilde yaparsanız elinizde paylaşabileceğiniz video kalmaz ve yeniden kamera karşısına geçmeniz gerekir. Kendinize aylık bir takvim yapmanızı öneririm. Mesela haftanın iki günü birer tane video paylaşabilirsiniz. İsterseniz bu sayıyı artırabilirsiniz.

YouTube aboneleriniz sizden düzenli olarak yeni içerik bekleyecektir. Paylaşım yaptığınız günlerde video yüklemezseniz seyircilerinizi üzebilirsiniz. Bu durumda da onlara açıklama yaptığınız bir video çekebilirsiniz. Video yükleme günlerini ve saatlerini onlarla paylaşmak aranızda güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir.

Anahtar Kelime Araştırması

YouTube kanalınız için izlenme satın aldınız ancak videolarınızı optimize etmiyorsunuz diyelim. Bu durumda satın aldığınız servis pek işe yaramaz. Yerinizde saymamak için SEO tekniklerinden faydalanmanızı tavsiye ederim. Kategorinize uygun anahtar kelimeleri video başlığınızda ve açıklama kısmında kullanırsanız içerikleriniz arama sonuçlarında üst sıralarda yer alır. Hedef kitlenizin sıkça aradığı anahtar kelimeleri belirlemek için mutlaka araştırma yapın.

Sosyal Medyayı Aktif Kullan

YouTube kanalı olan bir bireyin Instagram, TikTok hatta Facebook sayfaları da vardır. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak YouTube kanalınızı tanıtabilir, daha geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz. Her platformun izleyici kitlesi çok farklı olabilir. O yüzden aynı kişiler takip ediyor, niye içeriğimi TikTok’ta ya da Instagram’da paylaşayım ki demeyin.

Yeni videolarınızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak takipçilerinizi bilgilendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra sosyal medya reklamlarıyla da daha geniş kitlelere ulaşmak mümkün.

İş Birlikleri Yap

Diğer YouTube içerik üreticileri ile iş birliği yaparak kanalınızın görünürlüğünü artırabilirsiniz. Böylelikle videolarınız daha fazla izlenme ve beğeni alır. İş birlikleri sayesinde yeni izleyicilere ulaşmanız an meselesi olur. Kanalınızı en iyi tanıtma yöntemlerinden biri olabilir.

İş birliği yapacağınız kişileri çok iyi seçmeniz gerekir. Aynı ya da benzer kategorilerde içerik ürettiğinizden emin olun. Karşılıklı olarak birbirinizin kanallarını tanıtarak izleyici kitlenizi genişletebilirsiniz. Birlikte videolar çekerek her iki kanalın izleyicilerine de hitap etmeyi unutmayın.

SSS

YouTube izlenme satın almanın avantajları nelerdir?

İzlenme satın alarak kanalınızı hızlı bir şekilde büyütebilirsiniz, daha fazla izleyiciye ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yüksek izlenme sayılarıyla YouTube algoritmasının dikkatini kolayca çekmek mümkün. Videonuzdaki yüksek izlenmeler sayesinde izleyicilerde güven yaratabilirsiniz.

Kaç paket YouTube izlenme alırsam videolarım viral olur?

Bunun için kesin bir sayı vermek mümkün değil. Videonuzun kategorisi, içeriği, özgünlüğü, sizin yaklaşımınız çok önemli. Satın alınan izlenmeler popüler olmanızı destekleyebilir o yüzden 5000, 10000 ya da 25000 izlenme tercih edebilirsiniz. Bunu aşamalı olarak ya da bir anda alabilirsiniz.

Sadece YouTube izlenme alarak kanalım başarılı olur mu?

Sadece YouTube izlenme satın alarak başarılı olamazsınız. YouTube izlenme satın almayı, organik büyüme stratejinizin bir parçası haline getirmelisiniz. İzlenme satın aldıktan sonra içerik kalitenize ve video optimizasyonuna odaklanmanızı öneririm.