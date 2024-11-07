Youtube Premium abonelik ücretine zam
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Popüler video platformu Youtube, Türkiye'de Premium abonelik ücretlerini güncelledi.
Dünyanın en çok tıklanan video platformu Youtube; AB, Orta Doğu ve Güney Amerika’daki birçok ülkede abonelik ücretlerini güncellemesinin ardından Türkiye'de de Premium abonelik ücretlerine zam yaptı.
Yapılan zamla birlikte güncel fiyatlar şöyle;
Aylık 57,99 TL olan YouTube Premium aboneliği, yüzde 38 oranında bir artışla 79,99 TL’ye yükseldi.
1 yıllık abonelik ücreti ise 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi 159,99 TL’ye çıktı.
Öğrenciler için belirlenen yeni ücret ise aylık 52,99 TL olarak güncellendi.
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